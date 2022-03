De Museumfabriek in Enschede op zoek naar meisjes in Menko: ‘Veel van die meisjes zijn nu tachtig’

Na de Tweede Wereldoorlog was textiel schaars. Prijs was belangrijker dan kwaliteit. Zelfmaakmode was de norm. Maar gaandeweg de wederopbouw kreeg de Nederlandse vrouw - mannen waren nog lang niet zover - meer gevoel voor vormgeving en stijl. De mode kreeg weer wat keur op de wangen en de Twentse textielfabrikanten liftten mee op die golf. Dus riep textielfabrikant Arthur Menko op een maandagmorgen in 1950 Cecile Kanteman in zijn kantoor en zei: ,,We gaan reclame maken".