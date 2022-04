De niet-te-missenlijst uit Enschede: tien stukken die u had moeten lezen

Een tussenjaar door de basisbeurs om geld te besparen? Christiaan uit Enschede scheelt het 3500 euro

ENSCHEDE - Een tussenjaar klinkt voor middelbarescholieren dit jaar verleidelijk. De basisbeurs komt weer terug, maar pas in het schooljaar 2023-2024. Leerlingen overwegen daarom massaal een tussenjaar, want dat scheelt flink wat geld. En dat is te zien aan het aantal aanmeldingen, aldus cijfers van de Vereniging Hogescholen.

