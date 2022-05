De onduidelijke dood van Jihad Jafo (33), die gewikkeld in plastic gevonden werd in kanaal bij Bruchterveld

DJ Isis viert jubileum­jaar: in Goor opgegroei­de pionier van de dansmuziek zit dertig jaar in het vak

AMSTERDAM/GOOR - Ze was nachtburgemeester van Amsterdam, ambassadeur voor de Vrijheid én adviseert de hoofdstad over kunst en cultuur. Maar Isis van der Wel (47) is bovenal een van de vrouwelijke pioniers in de elektronische dansmuziek. DJ Isis bracht haar jeugd voor het grootste gedeelte door in Goor en zit in 2022 dertig jaar in het vak. Binnenkort is ze weer in Twente. Voor een bijzonder optreden.

8:00