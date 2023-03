De populaire Twentse beenham of pulled chicken op een pannenkoek? In Enschede is niets te gek

Volgens Marloes is vooral de pannenkoek met pulled chicken enorm populair. „Maar ook dat de klassieke pannenkoek met spek of Nutella wordt nog goed verkocht.” Tijdens Nationale Pannenkoekendag worden er door klanten unieke pannenkoeken besteld. „Ze zoeken op internet waar ze bijzondere pannenkoeken kunnen eten. Dat kan bij ons! Ouders kiezen vaak voor een luxe pannenkoek, terwijl de kinderen voor een eenvoudige versie gaan.”

Of de eerste pannenkoek ook bij het restaurant altijd mislukt? Eigenaresse Marloes schiet in de lach. „Meestal is dat niet zo. Wij bakken ze op een plaat en niet in een pan. Als de plaat goed op temperatuur is, slaagt ook de eerste pannenkoek.’’