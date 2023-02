De romantiek is soms ver te zoeken in Haaksbergen: over bruiden, boeren & babykonijntjes

Nieuwsupdate De aarde beeft, maar in Hengelo geldt een samenle­vings­ver­bod

Hangjongeren in een winkelcentrum in Hengelo, romantische gevoelens in Borne en misschien wel sluiting van De Reggehof in Goor. Moeten we het daar nog over hebben in een week met al die dode, gewonde en dakloze mensen in Turkije en Syrië? Laten we het toch maar doen. Al was het maar voor een beetje houvast. Dat ‘alledaagse probleempjes’ er altijd zijn, hoe hard de aarde ook beeft.

7:00