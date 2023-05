De spanning stijgt in het amateurvoetbal; waar kan komend weekeinde de beslissing vallen?

Hengelose revue kleedt marktkoop­lie­den aan en levert decors tijdens Reuring in de Stad

Zo'n honderd kledingstukken uit de collectie van de Hengelose revue worden zaterdag beschikbaar gesteld aan onder andere marktkooplieden. Dit in het kader van het evenement Reuring in de Stad. Marktkooplieden hullen zich in de veelal middeleeuwse kostuums die door mensen van de revue zijn gemaakt. Pofbroeken, velours stoffen en lange jurken dragen uit alsof de tijd heeft stilgestaan in de stad.