De tentdak op de auto is een vinding van vroeger

Uitvoerder van liquidatie­po­ging in Twentse onderwe­reld moet 13 jaar de gevangenis in

Maurits R., alias ‘kleine Wolf’ is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar voor de poging tot liquidatie van een man in Gronau op 24 mei 2017 en het bezit van een vuurwapen met munitie. R. werd vrijgesproken voor de aanslagen op een woning aan de Benkoelenstraat en club LuxXx in Enschede en de beschieting van een woning in Almelo.