De tragiek van campagnevideo's uit de Twentse lokale politiek: een overzicht

video'sENSCHEDE - Bombastische muziek, mooie dronebeelden van woonwijken in aanbouw en een lijststrekker die je direct aanspreekt. Tijdens de landelijke verkiezingen vliegen de beloftes van politici je om de oren. Op tv, maar ook via social media. Maar hoe zit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Lokale partijen proberen tegenwoordig verder te kijken dan alleen maar het klassieke flyeren op de markt in de stad of dorpskern. Dat doen ze onder andere via sociale media. Op Facebook en Instagram worden de kandidaten van de verschillende partijen aan je voorgesteld. Een fotoshoot op een herkenbare plek of een video waarin ze zichzelf voorstellen en vertellen wat hun drijfveren zijn. Allemaal om de kiezers te bereiken en te overtuigen op de partij te stemmen deze gemeenteraadsverkiezingen.

Wind spelbreker

Vooropgesteld: het idee om met video's via Facebook en Instagram kiezers te bereiken is zo gek nog niet. En de kosten zijn ook nog eens te overzien. Het enige wat je nodig hebt is een mobiele telefoon om de video op te nemen, een geschikte locatie én natuurlijk de politicus die zijn of haar boodschap vertelt. Althans, als je ze kunt verstaan. Want een krap marketingbudget heeft soms effect op de kwaliteit van de filmpjes. De boodschap waait vaak bijna letterlijk weg. Zeker bij de VVD in de Hof van Twente zorgde de wind voor problemen..

(Tekst gaat verder onder de Facebookpost)

Green screen

Maar niet alleen op herkenbare locaties worden video's gemaakt om kiezers over te halen om te gaan stemmen. Ook een green screen wordt vaak ingezet. Dat is al weer net een stap verder dan een video die uit de losse pols met een smartphone is gefilmd. En de wind krijgt als spelbreker geen kans. Een politicus doet zijn of haar verhaal binnen voor de camera en green screen. In de montage kunnen dan beelden van woonwijken in aanbouw tot grazende koeien in het buitengebied worden toegevoegd. Dat trucje heeft het CDA in Tubbergen goed in de vingers: op hun Facebookpagina zijn vier video's te vinden die voor een green screen zijn opgenomen.

(Tekst gaat verder onder Facebookpost)

Overzicht

Maar niet alleen de VVD Hof van Twente en CDA Tubbergen maakten campagnefilmpjes. Bijna alle partijen in Twente en de Achterhoek probeerden de afgelopen weken en dagen kiezer te bereiken. De ene partij heeft er duidelijk meer tijd ingestoken dan de ander. Maar uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel: kiezers voor zich winnen. Wij zochten de meest opmerkelijke campagnefilmpjes voor je uit. Een overzicht:

Burgerforum Losser heeft de green screen ook gevonden.

WG Oldenzaal probeert met humor de mensen te bereiken.

Almelo Centraal had last van de wind langs het kanaal.

Enschede Anders heeft er werk van gemaakt.

PVV Hengelo kiest voor bombastische muziek.

