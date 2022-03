De vraag voor de kiezer in Enschede: is er met trots en lef gebouwd aan kansrijke stad?

Het was D66-raadslid en lijsttrekker Gertjan Tillema die zijn collega-politici in de zomer van 2019 een visionaire gewetensvraag stelde. Tillema keek bij het debat over de zomernota, nu bijna drie jaar geleden en met de coalitie van Burgerbelangen, VVD, PvdA, ChristenUnie en zijn eigen D66 net een maand of twaalf op het pluche, in de glazen bol. Hij vroeg zich af: hoe herinnert Enschede zich deze raad en dit college over pakweg twintig jaar?