De week van de marathon én Enschedese verhalen waarbij je denkt: hoe is dit mogelijk? ‘De Belastingdienst moet ergens een enorme berg papier hebben’

Het was uiteraard ook de week van de grote evenementen. Koningsdag natuurlijk, maar ook de marathon, die onder andere werd uitgelopen door de 49-jarige blinde Nyash. Dat is ongelooflijk knap en dat benadrukt ook haar buddy Daniël, die haar begeleidt. „Probeer thuis maar eens met je ogen dicht van de trap af te lopen.” Het was fijn lopen in Enschede, vond Nyash. De mensen waren aardig, de sfeer was goed en er liggen geen tramrails. Dat laatste tot treurnis van sommige Enschedeërs, maar dat is weer een ander verhaal.