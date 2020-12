Defensie schiet zorg te hulp in Gelderland, landelijk duizend militairen ingezet

Zo’n duizend militairen gaan vanaf woensdag helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, Twente en Groningen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie) gemeld na afloop van het zogenoemde Veiligheidsberaad.

De minister sprak vanavond de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. De inzet van het leger in de zorg was een van de bespreekpunten, nadat de drie veiligheidsregio’s Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Twente gisteren in een brandbrief om bijstand in de verpleeg- en verzorgingshuizen vroegen vanwege een tekort aan personeel in de strijd tegen het coronavirus.

Er is een behoefte aan handen aan het bed, maar ook aan ondersteuning bij logistieke zaken waarvoor een medisch diploma niet noodzakelijk is. Het Rode Kruis is daarvoor al gevraagd in verschillende regio’s om te helpen, nu wordt ook een beroep gedaan op het leger.

Nood

Veiligheidsregio’s kunnen alleen om de hulp van defensiepersoneel vragen als de nood in een zorginstelling zo hoog is geworden dat zo’n instelling niet meer kan functioneren. De hulp van Defensie is een uiterste redmiddel. Het leger heeft ook niet zomaar duizend of meer mensen beschikbaar om in te springen, kregen de regio’s te horen.

Naast Grapperhaus was ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge bij het overleg aanwezig. Grapperhaus sprak na afloop van het beraad, dat digitaal plaatsvond, de pers voor zijn woning toe.

De ministeries van Volksgezondheid en Defensie houden de hulpvraag van de drie regio’s morgen nog eens tegen het licht, voordat er een besluit wordt genomen, zegt Bruls. ,,De capaciteit van Defensie is ook niet oneindig. Als een of twee regio’s deze week alle militaire hulp opslokken, is er niemand meer voor regio’s waar het volgende week misschien nog nijpender zal zijn.”

Vanaf aanstaande woensdag worden ‘mogelijk een paar problemen verholpen’, zegt Grapperhaus.

Poll Het leger had al veel eerder ingezet moeten worden om zorgmedewerkers te ontlasten Eens, zorgpersoneel loopt al maanden op hun tandvlees. Hulp is al veel langer nodig

Oneens, Defensie moet alleen helpen als het echt niet anders kan. Dat is nu pas het geval

Defensie moet helemaal niet in de zorg gaan helpen. Doe eerst een beroep op bijvoorbeeld oud-zorgmedewerkers Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Het leger had al veel eerder ingezet moeten worden om zorgmedewerkers te ontlasten Eens, zorgpersoneel loopt al maanden op hun tandvlees. Hulp is al veel langer nodig (69%)

Oneens, Defensie moet alleen helpen als het echt niet anders kan. Dat is nu pas het geval (23%)

Defensie moet helemaal niet in de zorg gaan helpen. Doe eerst een beroep op bijvoorbeeld oud-zorgmedewerkers (7%)