Denie geeft 57 jaar gymnastiekles en stopt vandaag op haar 73ste. ‘Een kind van 7 of 8 jaar optillen kost steeds meer kracht’

1965. Het meisje Denie Egelink begint met turnen op 9-jarige leeftijd. Plaats van handeling: gymnastiekvereniging W.I.K. in Glanerbrug. Daarna stapte ze over naar AGV Losser. Sportlust kwam erna en was de Enschedese gymnastiekvereniging waar Egelink lesgaf, ongeveer negen jaar lang. Twaalf jaar geleden keerde ze terug naar W.I.K. in Glanerbrug. Toen had ze eigenlijk al willen stoppen. Maar ze was nog overduidelijk nodig.