Dennis Schouten getroffen door TIA: ‘Gevoel trok uit m'n lichaam’

Schouten maakte vrijdag een item met PEC Zwolle-voetballer Dico Koppers. De VI-reporter was bezig met opnames in de auto van Koppers, toen hij plotseling onwel werd. „Het bouwde op, ik had opeens geen gevoel meer”, vertelt Schouten tegenover deze krant. „Langzaam trok het gevoel uit mijn lichaam, en daarna verloor ik ook mijn spraak.”

Foute boel

Het was direct duidelijk: dit is foute boel. De Tukker werd door zijn cameraman en Koppers met spoed naar de eerste hulp gereden, waar hij onderzocht werd. Naar alle waarschijnlijkheid is de Tukker getroffen door een TIA, een lichte beroerte die veroorzaakt wordt door een bloedprop in de hersenen. Op de scans was dat echter niet met zekerheid vast te stellen, omdat de prop alweer weg was.