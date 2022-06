Dennis Veurman staat vergeefs op de stoep bij verpleeghuis Bruggerbosch, hij krijgt Anja niet te zien

John Cleese is in Enschede, maar een Silly Walk op de Oude Markt zit er niet meer in

ENSCHEDE - Hij is inmiddels 82 en breekbaar, maar hij zou John Cleese niet zijn als hij die kwetsbaarheid niet gebruikte voor een harde grap: zijn laatste theatershow heet ‘Last chance to see me before I die’. Woensdagavond speelt hij in het Wilminktheater in Enschede.

