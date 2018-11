Derde verdachte van viervoudige moord is zoon en broer van medeverdachten

Twintig tips over verblijf­plaats veroordeel­de dader moord Dish Hotel in Enschede

8:58 ENSCHEDE - De politie heeft dinsdagavond twintig tips ontvangen naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht over de verblijfplaats van Cumali Ata. De Steenwijker bracht in 2004 zijn 18-jarige nichtje Denise Celik om het leven in het Dish Hotel in Enschede. Sindsdien is hij spoorloos.