Het verlies is opvallend omdat er de laatste jaren juist veel geld werd verdiend bij Vredestein. In 2014 zelfs nog 55 miljoen euro netto. Bovendien was er in het achterliggende boekjaar wel sprake van een omzetstijging van 3 procent tot 520 miljoen euro. Overigens loopt de winstgevendheid van het bedrijf wel snel terug. Via 28,5 miljoen over 2026/2017, daalde de nettowinst via 21,1 miljoen in 2017/2018 naar 6,6 miljoen in 2018/2019.