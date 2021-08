Deuk na deuk na deuk: wie schopt toch steeds tegen auto’s in deze buurt? ‘Worden er radeloos van!’

UT-onderzoe­ker heeft twijfels over ‘super­sprea­der­sce­na­rio’ Aspen Valley en wil dat GGD rapport openbaar maakt

30 juli ENSCHEDE - Joris van Hoof, onderzoeker aan de Universiteit Twente, roept de GGD Twente op het volledige rapport over Aspen Valley openbaar te maken. Daarin stelt de gezondheidsdienst dat het zeer waarschijnlijk is dat een superspreader verantwoordelijk was voor tweehonderd besmettingen in een discotheek. „Het is een gouden regel in de wetenschap dat een conclusie controleerbaar is.”