‘Deurningerstraat in Enschede als 30 kilometerweg is symboolpolitiek’

Op 27 juni 2022 ging het vreselijk mis op de splitsing Lyceumlaan-Deurningerstraat in Enschede. Een scooterrijder en een vrachtauto kwamen met elkaar in aanraking, waarbij de duopassagier van de scooter kwam te overlijden. Een groot drama voor de nabestaanden, familie en medeleerlingen van scholengemeenschap Het Kottenpark.

In- en uitvalsweg

Nu lees ik dat de gemeente Enschede van plan is om op dit stuk weg een snelheidsbeperking in te stellen van 30 kilometer per uur. Zelfs drempels of een verkeersplateau worden overwogen.