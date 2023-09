Deurningerstraat in Enschede opnieuw ingericht na tragisch ongeval

Scooterrij­der treft schuld aan dood Floris Dingeldein maar verdient volgens Openbaar Ministerie geen straf

Volgens het Openbaar Ministerie is de dood van Floris Dingeldein te wijten aan het gedrag van de scooterbestuurder bij wie hij achterop zat. In een strafzaak achter gesloten deuren vroeg de officier van justitie de 17-jarige verdachte wél schuldig te verklaren maar geen straf op te leggen. Dat maakt het OM bekend in een kort persbericht.