Deze clubs uit het amateurvoetbal kunnen het kampioenschap niet meer mislopen, toch?

Vijf jaar N18 Zo is het om te wonen naast drukke N18: ‘Soms denk ik: slijt dat geluidsar­me asfalt, waardoor je het verkeer zelfs beter gaat horen?’

We zijn na vijf jaar gewend aan de N18 als nieuwe noord-zuidverbinding tussen Twente en de Achterhoek. Maar links en rechts is ook de doorsnijding van het landschap voelbaar. Alleen via viaducten en fietstunnels passeer je de weg van oost naar west en andersom. En er zijn andere complicaties. „Nee, ik ben niet verhuisd. Ons adres is alleen veranderd.”