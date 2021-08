Deze docent van de universiteit van Twente wil geen ongevaccineerde studenten in haar collegebanken

Twee weken prikken zonder afspraak op alle vaccinatie­lo­ca­ties in Twente, daarna gaan ze bijna allemaal dicht

12 augustus ENSCHEDE - Wie nog geen afspraak heeft voor een coronavaccinatie, kan in de komende twee weken op alle locaties in Twente zonder afspraak terecht voor een prik. Daarna sluiten vrijwel alle locaties, vanaf eind september is alleen de locatie in Enschede nog open.