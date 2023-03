Deze machine moet wereldwijd ‘veel verdriet besparen’ door leven van te vroeg geboren baby's te redden

LAKS na bliksemont­slag docent in Hengelo: Laat leerlingen altijd meebeslis­sen bij sollicita­tie

Leerlingen zouden altijd mee moeten beslissen bij sollicitaties op middelbare scholen. Dat stelt LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld in algemene zin in een reactie op het bliksemontslag van docent Thijs Poelhekke in Hengelo. „Dan is er ook draagvlak van leerlingen.”