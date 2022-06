Deze restaurants zijn Thuisbezorgd spuugzat: ‘ Niemand is blij met ze, ze verkopen lucht’

Thuisbezorgd heeft zich de woede van zijn klanten op de hals gehaald door de commissie te verhogen met 1 procentpunt. De marge voor de horeca wordt zo steeds kleiner. Het probleem voor ondernemers is alleen dat er veel besteld wordt via de grote speler op de markt voor maaltijdbezorging.

Het wringt tussen horeca en de dienstverlener: terwijl de ondernemers kampen met stijgende kosten, vraagt Thuisbezorgd meer commissie. Ali Badr van de The Ribman in Hengelo is er wel klaar mee: „De mensen zijn het spuugzat. Niemand is blij met Thuisbezorgd.”

„De groothandel is duurder, de slager is duurder, de benzine en de bezorgers”, stelt hij. „Het is moeilijk om personeel te krijgen. Na alle moeite die wij doen, vragen zij nu 15 procent. Zij verkopen geen maaltijden, maar werken met computers. Ze verkopen eigenlijk gewoon lucht”, stelt Badr.

Maar dan wel lucht waar de ondernemer niet meer buiten kan. „Als ik stop met Thuisbezorgd ben ik misschien 50 procent van mijn klanten kwijt. Dat is geen keuze. Ze hebben echt een monopolie, daar kan niemand tegenop.”

Liever niet bezorgen

Badr staat niet alleen in zijn betoog. „Ik ben gestopt met Thuisbezorgd”, meldt Erwin Braak van The Lunchbox in Enschede. „Dat was al voor de aankondiging van deze prijsverhoging. De commissie was toen al veel te hoog voor mij. 14 procent voor Thuisbezorgd, 30 procent aan inkopen. Bijna de helft gaat er al vanaf. Je moet zoveel bezorgen, wil dat nog rendabel zijn. Dan bezorg ik liever niet meer.”

Quote Het wordt ze nu echt te duur, maar Thuisbe­zorgd heeft alle touwtjes in handen Erwin Braak, The Lunchbox in Enschede

„Ik hoor ook veel andere ondernemers erover”, vervolgt hij. „Het wordt ze nu echt te duur, maar Thuisbezorgd heeft alle touwtjes in handen. Heel veel bedrijven zijn inmiddels afhankelijk van het concept. Negen van de tien bestellingen lopen via Thuisbezorgd. Ze denken: iedereen bestelt toch bij ons.”

Bart Schreuter is met zijn Barracuda Sushi uit Almelo niet afhankelijk van Thuisbezorgd: „80 procent komt via mijn eigen webshop”, duidt hij zijn comfortabele positie. Om die reden durft hij ook rustig een boekje open te doen hoe het werkt achter de schermen bij horeca en bezorggigant.

Bestelling annuleren

„Veel ondernemers houden de prijzen op de eigen site lager. Ze proberen de extra kosten voor Thuisbezorgd door te berekenen aan de klant, maar de bezorgdienst heeft een prijsgelijkheidspolicy. Ze hebben hele teams die dit achter computers bijhouden. De prijzen op de eigen website worden dan automatisch aangepast”, beschrijft Schreuter.

Quote Als je vergeet die annulering door te geven binnen twee dagen, wordt de commissie gewoon in rekening gebracht Bart Schreuter, Barracuda Sushi uit Almelo Hij weet uit zijn omgeving dat veel restaurants klanten bellen en vragen om de bestelling te annuleren en opnieuw te doen via de eigen website. „Dan geven ze de klant een bonus. Bij een bestelling van 100 euro, is de commissie al 14 euro. Daar komen dan nog administratie- en transactiekosten bovenop. Met een telefoontje bespaar je al snel 16, 17, 18 euro.”



„Sommigen hebben foldertjes, die ze bij de bestelling bezorgen. Bij een druk restaurant, waar bijvoorbeeld 25 bestellingen per dag worden gedaan, loont het zelfs om iemand speciaal daarvoor in dienst te nemen”, schetst Schreuter.

Een risico zit er wel aan vast. Thuisbezorgd wil altijd de reden van annulering weten. En het moet op tijd worden doorgegeven. „De service wordt steeds minder”, constateert Schreuter. „Je moet alles via de mail doorgeven, bellen kan niet meer. Dat geeft een hoop administratie. Als je vergeet die annulering door te geven binnen twee dagen, wordt de commissie gewoon in rekening gebracht.”

Wat vindt Thuisbezorgd?

Woordvoerder Ellen (‘zeg maar woordvoerder, want we zijn met een heel team’) van Thuisbezorgd.nl ‘begrijpt dat het heel vervelend is’ voor horeca-ondernemers. „Maar wij hebben ook te maken met stijgende bedrijfskosten”, geeft zij aan. „Het kost voor ons ook meer om koeriers op de weg te houden.”

Niet elke ondernemer maakt gebruik van koeriers van Thuisbezorgd. Op de vraag welke andere bedrijfskosten het bedrijf aan deze ondernemers doorberekent, luidt het antwoord: „Daar ga ik verder niet op in. Uiteraard staat het restaurants altijd vrij om te stoppen met Thuisbezorgd als zij echt weg willen.”

Ze wijst erop dat een restaurant gemiddeld genomen 120.000 euro extra omzet maakt via Thuisbezorgd. „En we leveren duurzame verpakking, e-bikes en kleding. We ondersteunen ook bij de inkoop.”