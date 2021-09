Deze topless vrouw was te heftig voor Zwolle en lag 40 jaar op zolder: nu heeft ze een nieuw thuis

Al gespot? De blauwe e-bikes van Bondi zijn nu ook in Enschede en Almelo te huur

14:03 ENSCHEDE/ ALMELO - Na de knalgroene elektrische deelscooters van GO Sharing, kun je in Enschede nu ook op pad met de felblauwe e-bikes van Bondi City. Deze week zijn er vijftig snelle deelfietsen verspreid over de stad. In Almelo worden deze week 25 snelle deelfietsen verspreid over de stad. Wat kunnen we hiervan verwachten?