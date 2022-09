Diesel opeens duurder dan benzine aan Twentse pomp: hoe kan dat?

Automobilisten kijken deze dagen wel eens vreemd op: kloppen die prijspilaren van benzinestations wel? Diesel is op veel plekken in deze regio duurder dan de 'gewone’ Euro95. Hoe kan dat?

De man die zijn busje van een Twents bouwbedrijf deze woensdag volgooit kijkt wat verdwaasd naar de pomp: is benzine nu echt goedkoper dan diesel? Voor een liter benzine betaal je op deze locatie langs de Deurningerstraat in Enschede op deze dag 189,9 euro. Voor een liter diesel wordt 194,9 euro gevraagd, vijf cent per liter meer dus.

Het prijsverschil is op sommige plekken zelfs nog groter. Zo is diesel bij de AVIA Diamantstraat in Hengelo 13 cent per liter duurder dan benzine. Bij vrijwel geen enkel tankstation is de gewone Euro95 nog goedkoper.

Volledig scherm © Getty Images/Maskot

Klopt dat wel?

Klopt dat wel? Wordt hier geen foutje gemaakt? Het antwoord: de prijs klopt wel degelijk. Het is wel uniek: voor het eerst in de recente geschiedenis ‘overtoept’ de prijs van een liter diesel die van benzine. Vooral de laatste twee weken steeg de prijs van diesel hard, en daalde die van benzine juist.

Diesel was jarenlang zo’n 20 cent per liter goedkoper. Maar na de Russische inval in Oekraïne is de dieseladviesprijs langzaam maar zeker flink gestegen. Met een algehele Russisch olieboycot in het verschiet zal diesel uit andere landen moeten komen, wat de prijs verder opdrijft.

Ook wordt diesel in sommige fabrieken gebruikt als alternatief voor gas, waardoor ook de vraag hoger is. Daarnaast is er vlak na de zomervakantie traditiegetrouw een dip in de vraag naar benzine, terwijl vrachtwagens op diesel net zo hard blijven doorrijden. Die combinatie maakt het dat de dieselprijs nu tijdelijk de benzineprijs overstijgt.

Volledig scherm De tank van een busje met diesel volgooien is zo leuk niet meer deze dagen... © Joost Dijkgraaf