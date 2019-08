Dinner Train, die naar Zwolle, Deventer en Apeldoorn zou komen, is failliet

Het leek zo mooi: vanaf Zwolle, Deventer of Apeldoorn al treinreizend door het Nederlandse landschap een viergangendiner veroberen. Maar de trein rijdt niet en het bord blijft leeg: The Dinner Train is namelijk failliet. Het is onzeker of mensen die een kaartje hebben gekocht voor de ‘pop-up trein’, hun geld terugkrijgen.

De Dinner Train, een als restaurant ingerichte trein, zou in oktober naar Hengelo en Enschede komen. De bedoeling was dat de 'restauranttrein’ elke week een ander treinstation in Nederland zou aandoen, maar de geplande 37 treinstations worden niet gehaald. Railpromo B.V., het bedrijf achter de ‘restaurantrein’, is dinsdag door de rechtbank in Limburg failliet verklaard. Vanwege dat faillissement zijn alle treinritten opgeschort.

Doorstart

Curator Maurice Winkels is in gesprek met eventuele overnamekandidaten. „Daarbij wordt tevens onderzocht of zowel de geannuleerde als de nog geplande treinritten alsnog uitgevoerd kunnen worden”, aldus de curator.

De komende dagen moet duidelijk worden of er een doorstart mogelijk is. Mocht er geen overnamekandidaat worden gevonden, dan is de kans groot dat mensen die al een kaartje hebben gekocht, hun geld niet terugkrijgen.

49 euro

Een kaartje voor de Dinner Train kostte 49 euro. Danny Kirsten uit Borne kocht een paar maanden geleden al vier kaartjes voor de restauranttrein op 13 oktober. „We hebben nog niets gehoord van de curator of van een andere partij”, vertelt ze. „Het is natuurlijk best wel wat geld en het zou jammer zijn als we de belevenis niet mee kunnen maken. Maar we moeten het even afwachten.”