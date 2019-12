Directe spoorlijn Enschede-Groningen kan veel goedkoper

Twentse kerst in het Wilminkthe­a­ter in Enschede

11:31 ENSCHEDE - Elf kerstproducties zijn vanaf vanavond in het Wilminktheater. En daarvan zijn er zeven in eigen huis gemaakt. Nergens in de Nederlandse theaters worden zoveel eigen voorstellingen in de decembermaand vertoond. „Wij vinden dat heel gewoon, maar dat is het niet.”