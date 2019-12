Directe trein van Zwolle naar Münster moet vanaf 2027 mogelijk zijn

Amusements­cen­trum op GoPlanet in Enschede nog geen succes

10:26 ENSCHEDE - Een bedrijf dat nog niet geweldig draait, terwijl ‘Brussel’ uitzoekt of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Het wordt in 2020 erop of eronder voor entertainmentcentrum Zero55 op GoPlanet in Enschede.