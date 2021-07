Disco Enschede treft geen blaam bij mega-uitbraak: ‘Eén persoon zorgde voor alle besmettingen’

Eén persoon besmette de rest

„Dit heeft kunnen ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Belangrijke factoren die hebben bijgedragen zijn de oprukkende meer besmettelijke deltavariant, het gedrag van mensen in de horeca zoals luidkeels meezingen en hard praten, schreeuwen om boven muziek uit te komen en onvoldoende ventilatie van de binnenruimte”, valt te lezen in het persbericht.

Geldig testbewijs

Bovendien was de besmettelijke persoon in het bezit van een geldig testbewijs, waarmee hij de discotheek binnenkwam. Dat betekent dus dat degene die negatief getest was, maar toch het virus bij zich bleek te dragen. Er kon in die periode nog tot 40 uur voor aanvang van het evenement worden getest, inmiddels is dat teruggebracht tot 24 uur.