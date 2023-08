Dit goed verstopte jaren 50-pareltje in Enschede legt voortaan de rode loper uit voor publiek

Dat gebeurt voor het eerst tijdens het Open Monumentenweekend op zaterdag 9 en zondag 10 september. Huis Van Gelderen is nog maar sinds kort een gemeentelijk monument en is een van de zes gebouwen die dit jaar zijn voorgedragen voor de Monumentenprijs van Enschede. Het werd ontworpen voor het gezin van de legendarische joodse textielfabrikant Henk van Gelderen en is nog vrijwel in originele staat. Alleen de keuken is ooit vervangen.

Huis overgedragen

Hendrick de Keyser Monumenten is de nationale monumentenvereniging die zich inzet voor het behoud van architectonisch en historisch waardevolle huizen. De familie Van Gelderen heeft er bewust voor gekozen om het huis over te dragen aan deze organisatie, waarvan ze zeker weet dat die er alles aan doet om het in stand te houden. Eenmaal verworven panden blijven altijd in bezit van Hendrick de Keyser. De familie wil het liefst dat dien het huis verhuurt, bij voorkeur aan een gezin.

Tijdelijke bewoners

Artistiek onderzoek

De spits van het culturele programma wordt afgebeten door de kunstenaar Cecilia Hendrikx, van het Rotterdamse onderzoeks- en ontwerpcollectief Pink Pony Express. Zij gaat zich verdiepen in de ontstaansgeschiedenis en de verschijningsvorm van het gebouw. Het resultaat van haar artistieke onderzoek wordt eind dit jaar gepresenteerd. In de loop van dit en volgend jaar volgen meer activiteiten.

Het huis aan de Vlierstraat werd in 1956 -1957 gebouwd voor het jonge opgroeiende gezin van Henk van Gelderen en Beryl Menko. Van Gelderen was een vriend van architect Hein Salomonson en hielp hem tijdens diens onderduiktijd. Kenmerkend voor het ontwerp is de geschakelde, blokachtige opbouw, de doordachte routing, de open relatie met de omgeving en de afwerking van het interieur met een grote variatie aan materialen.

Dit zijn de vijf andere genomineerden voor de Monumentenprijs van Enschede.

’t Belthoes

Volledig scherm ’t Belthoes, jaartal onbekend. © Fotograaf onbekend

’t Belthoes aan de Beltstraat 1 stamt uit 1929 en is gebouwd ten behoeve van het nog steeds bestaande architectenbureau Beltman, opgericht in 1871. In 1963 heeft Beltman het pand verlaten en hebben verschillende bedrijven, hoofdzakelijk uitzendorganisaties en handelsondernemingen, tot 2019 het gebruikt. Na een grondige verbouwing heeft ontwerpbureau INC haar intrek genomen in de benedenverdiepingen.

De winkel van Heersche

Volledig scherm Het pand van Heersche, in lang vervlogen tijden. © Bron: Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Deze in 1899 gebouwde twee onder een kapper aan de Gronausestraat 1253 in Glanerbrug is heel lang een café geweest, met een kruidenierswinkel er naast. Veel van de oorspronkelijke elementen zijn bewaard gebleven, zowel binnen als buiten. Tegenwoordig is het ene deel in gebruik als bloembinderij. Het andere is omgebouwd tot woonhuis. Daar woont nu de kleinzoon van de opdrachtgever, Jan Heersche.

Fabriek Hollandia Matzes

Volledig scherm De matzesfabriek aan de Nieuwstraat. © Fotograaf onbekend

Hollandia Matzes, aan de Nieuwstraat 10-14, is de enige matzesbakkerij van Nederland. Er wordt plat, niet gerezen paasbrood gebakken volgens traditioneel joods recept. De matzes zijn bekend van de zeskantige oranje verpakking die in de loop der tijden weinig is veranderd.

Dokterswoning Kortenaerstraat 3

Volledig scherm De dokterswoning met praktijkruimte. © Fotograaf onbekend

Het herenhuis aan de Kortenaerstraat 3 is, met artsenpraktijk, in circa 1930 gebouwd in art deco-stijl. In het interieur zijn tal van originele elementen behouden, zoals de lambrisering, kastwanden en betegelde schouw. Ook het trappenhuis is origineel. De villa is van architectuurhistorisch belang. Vandaar dat het een rijksmonument is.

Textielschool De Maere

Volledig scherm De Maere in 1933. © Bron: enschedeinansichten