Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Overijssel

Binnenkij­ken bij Ester in Haaksber­gen: 'We zijn de gele muren en zwarte plafonds nog niet zat'

Kanariegele muren, gitzwarte plafonds en een oude lockerkast midden in de woonkamer. Ester Wesseler (54) en haar man René Kleinsman (51) gaan niet voor veilige keuzes als het om hun interieur gaat. “Als we het zat zijn, veranderen we het weer.” Even binnengluren.