Dit is 'm: de nieuwe RED X die de Solar Challenge voor Twente in de wacht moet slepen

In oktober gaat de nieuwste zonneauto uit Twente het tijdens de World Solar Challenge in Australië opnemen tegen de concurrenten waaraan andere universiteiten afgelopen jaar sleutelden. Ook in Twente is weer stevig gebroed op innovaties en verbeteringen om de auto nog sneller te maken. Het resultaat is RED X, opvolger van RED Horizon die in 2021 de race won.