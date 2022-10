Dit Twentse bedrijf heeft geen werkmail, geen appjes in vrije tijd: ‘Als je hier je laptop dichtklapt, ben je écht vrij’

In Twente zijn mensen gelukkiger dan in de rest van het land, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Tukkers scoren gemiddeld een 7,1. Een verbeterpunt is de werk-privébalans, die is lager (6,5) dan het landelijk gemiddelde. Hoe verander je dat? Jorieke Olink-Levink van Moneybird weet het: „Toen ik zwanger was, mocht ik zelf een plan maken voor mijn terugkeer.”