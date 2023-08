Dit verhaal over de Russische inval in Tsjechoslowakije van Twentse Ingrid werd nooit gepubliceerd, tot vandaag

NX Filtration voorziet geen problemen bij het vervullen van alle vacatures: ‘Hier is een enorm potentieel’

De bouw van de nieuwe fabriek aan de Haaksbergerstraat in Hengelo is in volle gang. Maar hoe komt NX Filtration aan al die medewerkers die het straks nodig heeft? „We hebben geen klagen over gebrek aan belangstelling.”