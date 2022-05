Dit voormalige zomerhuisje is de laatste grote kans op een perceel in de exclusieve parkwijk van Enschede

Wat hier aan de noordkant van Enschede gebeurt overtreft de verwachtingen. In zo’n zeven jaar tijd werden en worden er in ’t Vaneker 263 woningen in het groen gerealiseerd. „In Enschede - toch niet de rijkste stad - is er gewoon plek voor! Of het zo zou uitpakken, vond ik best spannend”, zegt Rien Wilderink die in die jaren de unieke stekjes aan de man heeft gebracht.