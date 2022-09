Djannah maakte metal-clip voor Oekraïne

Headbangend vraagt de Enschedese Oekraïner Oleksii Spitsyn aandacht voor de oorlog in Oekraïne. In een clip op YouTube vertolkt hij een nummer van een bekende Oekraïense band. De titel van het nummer is ‘Schiet maar’. De clip is inmiddels bijna 20.000 keer bekeken. Oleksii maakte hem samen met de Enschedese filmmaakster Djannah Dz.

Waarom maakte je deze clip?

„Oleksii en ik zijn vrienden. Hij is Oekraïens en ik Russisch. De oorlog brak uit en Oleksii maakte zich grote zorgen om zijn moeder, die daar nog woonde. Als vrienden staken we de koppen bij elkaar en besloten een clip te maken waarin Oleksii een toepasselijk metal-nummer zingt. In de clip gebruiken we heel confronterende oorlogsbeelden die we van Telegram en secret sites haalden. Het raakte ons. De clip is inmiddels vooral in Oekraïne gedeeld. Nu de aandacht in de media voor de oorlog in Oekraine minder is, denken we op deze manier de mensen daar een hart onder de riem te steken. Het gaat ons niet om geld, maar om aandacht, dat mensen erover praten.”

Welke reacties kregen jullie?

„De mensen in Oekraïne zijn erdoor geraakt. Door de clip, maar ook doordat er mensen in een Nederlands stadje als Enschede aan ze denken. Ook de band die het nummer oorspronkelijk speelde, heeft gereageerd. Binnenkort is er contact, ze willen er graag over praten. De reactie van de vader van Oleksii is jammer. Hij is Russisch en heeft zich uitgesproken voor de oorlog. Ze hebben nu geen contact meer. Onder de video heeft hij zelfs gereageerd met: ‘Je zult hier spijt van krijgen.’ Mijn moeder is ook Russisch, we hebben een heel goede band, maar ze weet hier niet van. Ik wil haar niet dwingen een standpunt in te nemen, geen drama creëren. Nu de clip af is, ga ik dat misschien toch doen.”

Je bent zelf ook Russisch, hoe kijk jij naar de oorlog?

„Ik ben al 21 jaar in Nederland, maar heb als tolk voor de IND verschrikkelijke verhalen gehoord. Mijn moeder tolkt nu nog en hoort wat Oekraïners mee hebben gemaakt. Dat zijn verschrikkelijke verhalen. Het was heel emotioneel om de verhalen van de moeder van Oleksii te horen. Ze is moederziel alleen naar haar zoon gereisd, en zat daar ondergedoken. Hij wist niet of hij haar ooit terug zou zien.”

Wat is het mooiste compliment dat je hebt gehad?

„Ik kan jullie vriendschap erin zien.” Hoewel metal best een intense muziekstijl is en er veel geweld in de video zit, gaat het natuurlijk gewoon over vriendschap. Die vriendschap overwint alles, ook dat hij Oekraïens is en ik Russisch.”

Bekijk hieronder de videoclip