Documentairemaker (32) drukte materiaal politie Enschede achterover: ‘Meneer wilde een held zijn’

Enschedese overvaller van supermarkt na zijn misdaad: ‘Shit, wat heb ik nu weer gedaan...’

15 oktober ENSCHEDE/ALMELO - Pleegde Marco B. (27) een overval op de super AH to GO op het station in Enschede, omdat hij wanhopig op zoek was naar hulp? Of wilde hij geld om drugs te kopen? Volgens de officier van justitie had de Enschedeër centen nodig voor zijn ghb-verslaving. Hij eiste een celstraf van een jaar.