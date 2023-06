Doelman Nick Hengelman wilde in een hangmatje z’n geld gaan tellen, maar in plaats daarvan schreef hij een boek over zijn wonderlijke loopbaan

De under­ground Spacebar in Enschede dreigt te verdwijnen: ‘Hier kun je in je eentje binnenlo­pen en de deur uitgaan met twintig nieuwe vrienden’

Zelf is ze het levende voorbeeld. Simone Dekker (25) ging naar Enschede om te studeren, kwam in de Spacebar en ontdekte daar dat deze stad zoveel te bieden heeft dat het haar thuis is geworden. Nu dreigt het doek voor de vrijplaats onverwacht snel te vallen. „Ik heb vriendschappen zien ontstaan en mensen zien floreren. Mijn hart breekt dat dit verdwijnt.”