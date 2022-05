Doodsbedreigingen en diefstallen, maar geen straf voor Enschedeër (60)

De rechters in Almelo volgden namelijk de eis van de officier van justitie. H. is volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij is verstandelijk beperkt, heeft meerdere psychische stoornissen en last van verslavingen. Omdat zijn medicatie eind 2021 ‘niet goed is afgesteld’ ging hij in korte tijd meerdere keren in de fout. „Verdachte had zichzelf niet meer in de hand”, schrijven de rechters in het vonnis.