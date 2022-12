Door de stromende regen brengt kerstengel Wilma (85) uit Enschede met haar rollator cadeautjes naar vreemden: ‘Dat hoort zo, meneer’

Als er iemand naadloos past in de profielschets van kerstengel, is het de Enschedese Wilma Grootenboer. Vorige maand deed deze site een oproep: Wie kent een familielid, vriend of bekende die voor iedereen klaarstaat, maar zichzelf vergeet? Wie verdient het om in het zonnetje gezet te worden? ‘Dat is mijn schoonmoeder Wilma’, dacht Truus Vincent uit Lonneker meteen.