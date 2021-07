Door een storing weer geen scheepvaart op Twentekanaal: ‘Ze weten niet precies wat er aan de hand is’

De storing is geen reclame voor het sluizencomplex, dat al veel vaker met problemen kampte. Op 1 juli werd Eefde feestelijk heropend na een renovatie die een jaar duurde. In werkelijkheid kon er nog steeds niet met twee kolken worden gewerkt. De oude kolk was nog niet in gebruik, omdat er nog testen werden gedaan. De bedoeling was dat vanaf de derde week van juli wel met twee kolken kon worden geschut. Nu is ook de nieuwe kolk uitgevallen.