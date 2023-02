‘Dorpsclub Vogido’ wil in de toekomst meer dan een plek in de middenmoot van de derde klasse

Rocker uit Hengelo is fysiek een drama, maar domweg gelukkig met z’n nieuwe album

AMSTERDAM/HENGELO - Vijf jaar geleden stond hij op uit zijn rolstoel, nu zit hij er soms weer in. Muzikant Robert J. Reinders (55) is in fysiek opzicht niet voor het geluk geboren, maar voelt zich gewoon gelukkig, ook nu hij zijn tour heeft moeten afzeggen. ,,Er is nog te veel moois in het leven om bij de pakken neer te zitten.”

5 februari