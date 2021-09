Doutzen heeft zich úren verdiept in corona, dus ze weet precies hoe het zit: joa joa

Pissige Paul (69) biedt student zelf onderdak in Enschede: ‘Het is toch om je kapot te schamen?’

22 september ENSCHEDE - De kamernood onder buitenlandse studenten in Twente maakt Paul van der Valk (69), gepensioneerd longarts, ‘ontzettend pissig’. Hij heeft zelf een Franse studente in huis gehaald en wil een statement maken. „Kom op zeg, we moeten toch zeggen: Wir schaffen das.”