Drainagesysteem voert niet voldoende water af, Grolsch Veste krijgt nieuwe grasmat

Heracles verliest koppositie na pijnlijke afstraf­fing tegen PEC Zwolle

Heracles is de koppositie in de eerste divisie kwijt. De Almelose formatie verloor zondagmiddag in eigen huis de kraker tegen PEC Zwolle. De bezoekers bezorgden de ploeg van trainer John Lammers een pijnlijke afstraffing: 0-3.

15 januari