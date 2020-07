Dreigend tekort aan drinkwater in Twente

Man op klaarlich­te dag beroofd en geslagen in Enschede

19:33 ENSCHEDE - Donderdagochtend is er op klaarlichte dag een man beroofd op Het Stroink in Enschede. Dit gebeurde rond 10.00 uur ter hoogte van de Holtwiklanden. Volgens de politie is de man bij de beroving lichtgewond geraakt.