Drie broers wisselen elkaar af als boer in Enschede: ‘Ieder van ons doet één dag in de week de boerderij, ideaal!’

Basis­school in Oldenzaal gaf onderwijs­geld uit aan nieuwbouw en krijgt nu de inspectie achter zich aan

OLDENZAAL - De Nutsschool in Oldenzaal heeft geld dat bedoeld was voor onderwijs aan jonge kinderen gebruikt om een nieuw gebouw te financieren. Onwenselijk, volgens de Onderwijsinspectie, die een onderzoek gestart is. De directeur van de basisschool vindt het een ‘hoop gedoe’. „Ik weet niet beter dan dat dit toegestaan is.”

19 januari