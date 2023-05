Drie gewonden bij grote brand in Ochtrup, rookpluim vanuit heel Twente te zien

Arrestatie­team pakt drie mannen op in Winters­wijk voor bedreiging in Enschede

Twee mannen van 24 en 33 uit Winterswijk en een eveneens 33-jarige man uit het Overijsselse Hengelo zijn maandag in alle vroegte aangehouden in Winterswijk. De drie worden verdacht van betrokkenheid bij een bedreiging in Enschede, in november 2022.