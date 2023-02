Drie punten zijn weer binnen voor FC Twente Vrouwen, maar doelpuntenfestijn blijft dit keer uit

In de eerste helft was het voornamelijk eenrichtingsverkeer richting het doel van Excelsior. Waar FC Twente in voorgaande wedstrijden vaak tot scoren kwam, bleef het dit keer in de eerste helft ‘beperkt’ tot twee treffers. Caitlin Dijkstra zette de Enschedese ploeg op voorsprong. Na een kwartier spelen werkte zij een corner binnen. In de laatste minuut van de eerste helft verdubbelde Wieke Kaptein de score, zodat FC Twente met een 2-0 voorsprong kon gaan rusten.

Toch weer Kalma

Aan het begin van de tweede helft moest keepster Daphne van Domselaar een paar keer in actie komen. Zo tikte ze een gevaarlijke corner van Excelsior over haar doel. En een paar minuten later werd ze bijna verrast door een uithaal van Dana Breewel. Maar het lukte Van Domselaar om haar doel wéér schoon te houden. Lang leek het erop dat het bij 2-0 voor FC Twente zou blijven. Maar het lukte topscorer Fenna Kalma toch nog om een doelpuntje mee te pikken: in de 86ste minuut maakte zij haar 26ste competitietreffer van dit seizoen.

Oefeninterlands

Renate Jansen, Van Domselaar, Dijkstra en Kalma voegen zich dezer dagen bij Oranje voor de twee oefeninterlands tegen Oostenrijk. De duels op vrijdag 17 en dinsdag 21 februari (aanvang 18.00 uur) worden gespeeld op Malta. De eerstvolgende wedstrijd van FC Twente Vrouwen is op 26 februari. Dan is Ajax de tegenstander in de achtste finale van het bekertoernooi. Op 5 maart is het eerstvolgende competitieduel, tegen Fortuna Sittard.

Excelsior - FC Twente Vrouwen 0-3 (0-2) Dijkstra 0-1, Kaptein 0-2, Kalma 0-3.

FC Twente: Van Domselaar, Roetgering (77. Te Brake), Kerkdijk, Dijkstra, Olislagers, Kaptein, Giesen (77. B. Jansen), Dhont (67. Pattiwael), Van Ginkel (77. Auée), R. Jansen, Kalma.