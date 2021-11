‘Drie schoten gelost bij winkelcentrum in Enschede na verkeersruzie’; verdachte aangehouden door politie

Sonna Krom schildert de verhalen van de stad: ‘Enschede is rock-’n-roll’

ENSCHEDE - In de Stadsgravenstraat werkt ze aan een muurschildering over de muziekscene in de stad. En nee, het schilderij voor FC Twente en de tunnel bij truckerscafé Frans op ’n Bult zijn ook nog niet af. Tijd is als wiskunde voor Sonna Krom (51), de rock-’n-rollschilder van Enschede. Maar tijd voor haar moeder was nooit een lastige. „Ik mis die oude wijze squaw.”

21 november