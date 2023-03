Drie weken cel voor Enschedeër A. (24) na bedreigen en bespugen van politiemensen

Eenmaal in de boeien geslagen weet A. van geen ophouden. Gedurende de rit naar het arrestantencentrum in Borne blijft hij schelden en dreigen. Ook spuugt hij een van de agenten in de nek. Eenmaal aangekomen in Borne herhaalt hij het nog eens en bespuugt opnieuw een agent.

De Enschedeër is geen onbekende bij politie en justitie. In mei vorig jaar werd hij nog veroordeeld omdat hij zij ook al had misdragen in een trein. Tijdens een treinreis richting Vroomshoop randde hij een meisje aan. A. werd door de rechtbank in Almelo daarvoor veroordeeld tot 6 weken cel waarvan de helft voorwaardelijk. Het is niet duidelijk of hij die straf al heeft uitgezeten.